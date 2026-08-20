Коммунальную инфраструктуру Чехова переведут в зону обслуживания Мособлводоканала

20 августа 2026, 20:44

оригинал К. Григорьев (в центре) (Фото: пресс-служба МинЖКХ МО)

Министр жилищно‑коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев и глава муниципального округа Михаил Собакин в ходе рабочего выезда проверили ход работ по подготовке к зиме и реализации объектов по государственной программе. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.





Первой точкой стал водозаборный узел в деревне Мелихово. Он обеспечивает ресурсом не только этот населённый пункт, но и музей‑заповедник А.П. Чехова «Мелихово». В министерстве его назвали важным проектом для сохранения культурного наследия. Система водоснабжения нуждается в обновлении, поэтому отраслевые специалисты Министерства ЖКХ Подмосковья и его научно-технический совет решили проработать оптимальное технологическое решение.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Мелихове также проверили работы на канализационно‑насосной станции, которая принимает стоки музея. Строительная готовность станции сейчас составляет 45%. Работы на линейной части сетей почти завершены, сейчас идёт подготовка к обустройству новой КНС. Всё оборудование уже доставлено. Завершить монтаж и пуско-наладочные работы подрядчик рассчитывает в ноябре.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО



«Сейчас завершается процедура оформления документов. После этого ведение государственной программы и эксплуатация объектов ресурсоснабжающей организации перейдёт в зону ответственности Мособлводоканала. Специалисты предприятия готовят инфраструктуру округа к зиме, меняют изношенные элементы и наиболее уязвимые участки сетей, промывают резервуары чистой воды, устанавливают датчики телеметрии», – рассказал Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО