Подмосковная команда поборется в финале Всероссийского конкурса «Я в Агро»

20 августа 2026, 21:58

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Тульской области стартовал финал Всероссийского молодёжного сельскохозяйственного форума «АГРОПРОдвижение», в рамках которого проходит конкурс «Я в Агро». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





В числе финалистов – молодёжная команда из Подмосковья. Регион представляют студенты структурного подразделения №1 Дмитровского техникума Вениамин Тихомиров и Михаил Осинцев.

«Вместе с педагогами они поборются за победу в шести конкурсных испытаниях. Помимо соревновательной части, ребят ждёт образовательная программа – встречи с руководителями агрохолдингов, топ-менеджерами отрасли и профильными экспертами. Для многих это не только возможность проверить свои силы, но и шанс найти будущее место работы или партнёров для собственных проектов. Победители и лучшие участники получат поддержку от учредителей и партнёров проекта», – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Подмосковная команда уже доказала высокий уровень, пройдя серьёзный отбор. Теперь нашим ребятам предстоит продемонстрировать знания, навыки и свежие идеи в финале. В министерстве желают Вениамину и Михаилу достойно представить Московскую область на всероссийском уровне», – добавили в пресс-службе.