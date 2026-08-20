Подмосковная команда поборется в финале Всероссийского конкурса «Я в Агро»
В Тульской области стартовал финал Всероссийского молодёжного сельскохозяйственного форума «АГРОПРОдвижение», в рамках которого проходит конкурс «Я в Агро». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
В числе финалистов – молодёжная команда из Подмосковья. Регион представляют студенты структурного подразделения №1 Дмитровского техникума Вениамин Тихомиров и Михаил Осинцев.
«Вместе с педагогами они поборются за победу в шести конкурсных испытаниях. Помимо соревновательной части, ребят ждёт образовательная программа – встречи с руководителями агрохолдингов, топ-менеджерами отрасли и профильными экспертами. Для многих это не только возможность проверить свои силы, но и шанс найти будущее место работы или партнёров для собственных проектов. Победители и лучшие участники получат поддержку от учредителей и партнёров проекта», – отметили в ведомстве.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Организаторами выступают Минсельхоз России, Росмолодёжь, Россельхозбанк и Российский союз молодёжи. Задача – помочь молодым людям реализовать себя на селе, сделать малые города и сельские территории привлекательными для жизни и работы.
«Подмосковная команда уже доказала высокий уровень, пройдя серьёзный отбор. Теперь нашим ребятам предстоит продемонстрировать знания, навыки и свежие идеи в финале. В министерстве желают Вениамину и Михаилу достойно представить Московскую область на всероссийском уровне», – добавили в пресс-службе.В первом сезоне проект объединил 700 лидеров из 50 регионов – школьников, студентов, молодых специалистов, агроблогеров и предпринимателей в возрасте от 16 до 35 лет.