Подмосковная спортсменка Казьмина стала призёром первенства мира по борьбе

20 августа 2026, 20:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Лилиана Казьмина из Московской области завоевала бронзовую медаль на первенстве мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 21 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.