Подмосковная спортсменка Казьмина стала призёром первенства мира по борьбе
Лилиана Казьмина из Московской области завоевала бронзовую медаль на первенстве мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 21 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Спортсменка из Егорьевска выступала в весовой категории до 72 килограммов. В поединке за третье место она победила представительницу Азербайджана Захру Каримзаду на туше со счётом 5:0.
Ранее золото турнира завоевал Мингиян Горяев, а серебро – Салим Казмахов.
В оставшиеся соревновательные дни борьбу за места на пьедестале продолжают три спортсмена, представляющие Московскую область в составе национальной сборной. При этом регион представлен самым многочисленным составом: от Подмосковья за команду выступают шесть человек.
Первенство мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 21 года проходит с 16 по 23 августа в столице Словакии Братиславе. Для молодых борцов это один из ключевых международных стартов.
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