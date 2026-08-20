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Подмосковная спортсменка Казьмина стала призёром первенства мира по борьбе

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Лилиана Казьмина из Московской области завоевала бронзовую медаль на первенстве мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 21 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



Спортсменка из Егорьевска выступала в весовой категории до 72 килограммов. В поединке за третье место она победила представительницу Азербайджана Захру Каримзаду на туше со счётом 5:0.

Ранее золото турнира завоевал Мингиян Горяев, а серебро – Салим Казмахов.

В оставшиеся соревновательные дни борьбу за места на пьедестале продолжают три спортсмена, представляющие Московскую область в составе национальной сборной. При этом регион представлен самым многочисленным составом: от Подмосковья за команду выступают шесть человек.

Первенство мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 21 года проходит с 16 по 23 августа в столице Словакии Братиславе. Для молодых борцов это один из ключевых международных стартов.

Лора Луганская

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