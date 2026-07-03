Истра на девять дней превратится в столицу российского виноделия
В аутлете «Новая Рига» в деревне Покровское городского округа Истра с 4 по 12 июля пройдёт масштабный эногастрономический фестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Фестиваль организован Роскачеством. Он объединит ведущие винодельни, фермерские хозяйства и гастрономические проекты со всей страны.
«География фестиваля охватывает все главные винодельческие регионы – от Крыма и Кубани до Дона и Северного Кавказа. На площадке представят сотни наименований российских вин, некоторые из которых публика увидит впервые. Посетители познакомятся как с продукцией признанных гигантов отрасли, так и с небольшими авторскими проектами. Отдельное внимание организаторы уделят производителям органических вин, выпускающих продукцию без пестицидов и минеральных удобрений», – отметили в министерстве.
В лекториях фестиваля эксперты «Винного гида России», отраслевые специалисты Роскачества и представители виноделен расскажут, как выбрать качественное вино, где его найти, раскроют принципы гастрономических сочетаний и правила сервировки.
На фестивале будет открыта спортивная зона с играми для всей семьи и винной йогой. Гостей также ждут интерактивная зона «Заземление с вином», танцевальные мастер-классы и фотолокации для ярких кадров. В гастрозоне предложат фермерские деликатесы, мясо, сыры и свежие морепродукты.
Все подробности доступны на ресурсах Роскачества и аутлета «Новая Рига».