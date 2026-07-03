Истра на девять дней превратится в столицу российского виноделия

03 июля 2026, 19:11

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В аутлете «Новая Рига» в деревне Покровское городского округа Истра с 4 по 12 июля пройдёт масштабный эногастрономический фестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Фестиваль организован Роскачеством. Он объединит ведущие винодельни, фермерские хозяйства и гастрономические проекты со всей страны.

«География фестиваля охватывает все главные винодельческие регионы – от Крыма и Кубани до Дона и Северного Кавказа. На площадке представят сотни наименований российских вин, некоторые из которых публика увидит впервые. Посетители познакомятся как с продукцией признанных гигантов отрасли, так и с небольшими авторскими проектами. Отдельное внимание организаторы уделят производителям органических вин, выпускающих продукцию без пестицидов и минеральных удобрений», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО