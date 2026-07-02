Маркировку «Честный знак» расширили ещё на несколько видов сладостей

02 июля 2026, 22:08

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В государственной системе маркировки «Честный знак» вступил в силу новый пакет изменений, который коснётся кондитерской отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Согласно постановлению правительства, обязательная маркировка теперь распространяется на новые категории сладостей. Цифровой код Data Matrix нужно наносить на шоколадные изделия, включая плитки, драже, карамель и жевательную резинку.

«Цифровой код, защищённый от подделки российскими технологиями криптографии, становится универсальным инструментом борьбы со всеми видами нелегальной продукции – контрафактом, фальсификатом и контрабандой. Но главная функция системы – забота о потребителе. «Честный знак» непрерывно контролирует срок годности каждого промаркированного товара и его статус в базе данных. Если продукт просрочен, запрещён к реализации, выведен из оборота или отсутствует в системе, кассовое программное обеспечение уведомит продавца о невозможности продажи, и некачественная продукция не дойдёт до покупателя», – пояснили в министерстве.