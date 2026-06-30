Московская область вошла в число лидеров сегмента фруктовой переработки
Подмосковье по итогам пяти месяцев 2026 года нарастило объёмы производства джемов и фруктовых лакомств. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Объём выпуска джемов, фруктовых желе и пюре превысил 49 000 тонн. Это на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На долю Московской области приходится 13,5% от общероссийского объёма производства и 28,5% – от производства в Центральном федеральном округе. Регион занимает первое место в ЦФО и второе – в России по производству джемов, фруктовых желе, пюре, а также фруктовых и ореховых паст.
Там пояснили, что подобных показателей удалось достичь благодаря работе пищевой промышленности региона, в том числе таких производителей, как ООО «Руконт», ООО «ТД «Экорегион» и ООО «Империя джемов».
Там пояснили, что подобных показателей удалось достичь благодаря работе пищевой промышленности региона, в том числе таких производителей, как ООО «Руконт», ООО «ТД «Экорегион» и ООО «Империя джемов».