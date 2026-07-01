Московская область подтвердила статус лидера по производству чая в стране

01 июля 2026, 17:41

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье за пять месяцев 2026 года произвели 11 600 тонн чая. Регион занимает первое место как в Центральном федеральном округе, так и в масштабах всей России, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





На долю Подмосковья приходится 26,6% от общероссийского объёма производства чая и 85,7% – в ЦФО.

«Это не просто цифры, а настоящий повод для гордости. Таких впечатляющих результатов удалось добиться благодаря слаженной работе ведущих предприятий региона. Среди них – ООО «МАЙ», ООО «Фабрика «Ахмад Ти» и ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика». Производством чая также занимаются фермерские хозяйства. В их ассортименте – разнообразные сорта с ягодами и необычными натуральными добавками», – рассказали в министерстве.