Истринская больница получила аппарат для раннего выявления рака кишечника
Современный анализатор японского производства для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта поступил в Истринскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Прибор помогает исследовать биоматериал на скрытую кровь и наличие воспалительных процессов по трём ключевым показателям: гемоглобину, трансферрину и кальпротектину. Это особенно важно для выявления рака кишечника и предраковых состояний.
«Гемоглобин отвечает за нижние отделы кишечника, а трансферрин — за верхние. Точность исследования составляет 96% на раковых стадиях и 88% на предраковых», — рассказала сервисный инженер Полина Михайлова.Исследования с использованием нового анализатора уже включили в программу диспансеризации.