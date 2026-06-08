Истринская больница получила аппарат для раннего выявления рака кишечника

08 июня 2026, 13:51

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Современный анализатор японского производства для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта поступил в Истринскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Прибор помогает исследовать биоматериал на скрытую кровь и наличие воспалительных процессов по трём ключевым показателям: гемоглобину, трансферрину и кальпротектину. Это особенно важно для выявления рака кишечника и предраковых состояний.





«Гемоглобин отвечает за нижние отделы кишечника, а трансферрин — за верхние. Точность исследования составляет 96% на раковых стадиях и 88% на предраковых», — рассказала сервисный инженер Полина Михайлова.