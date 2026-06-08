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Истринская больница получила аппарат для раннего выявления рака кишечника

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Современный анализатор японского производства для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта поступил в Истринскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Прибор помогает исследовать биоматериал на скрытую кровь и наличие воспалительных процессов по трём ключевым показателям: гемоглобину, трансферрину и кальпротектину. Это особенно важно для выявления рака кишечника и предраковых состояний.

«Гемоглобин отвечает за нижние отделы кишечника, а трансферрин — за верхние. Точность исследования составляет 96% на раковых стадиях и 88% на предраковых», — рассказала сервисный инженер Полина Михайлова.
Исследования с использованием нового анализатора уже включили в программу диспансеризации.
Лев Каштанов

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