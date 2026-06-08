Парки Подмосковья посетили за первую неделю лета более трёх миллионов человек

08 июня 2026, 13:50

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше трёх миллионов посетителей насчитали в парках Московской области за первую неделю июня — на 478 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.





Больше всего гостей — 530 тысяч — парки приняли в понедельник, когда там отмечался День защиты детей. А в выходные число посетителей составило около 500 тысяч.





«Первое место в недельном рейтинге популярности занял балашихинский парк «Пехорка» с почти 100 тысячами посещений. На втрое место вышел Центральный парк Долгопрудного (73 тысячи гостей), на третьем месте — лобненский Центральный парк (70 тысяч посетителей), а четвёртое и пятое места поделили Центральный парк Ленинского округа и парк имени Льва Толстого в Химках с 56-60 тысячами гостей», — говорится в сообщении.