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В Подмосковье за год 8% от общего числа визитов к врачу перевели в телемедицину

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье растёт востребованность дистанционных форм взаимодействия с системой здравоохранения. Об этом заявил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.



Он выступил с докладом на совещании губернатора Андрея Воробьёва с министрами и главами округов.

«За прошлый год у нас более 5,5 миллионов обращений было переведено в телемедицину. Это около 8% от общего числа визитов к врачу. Цель на этот год – 12%», – отметил Забелин.
В свою очередь, губернатор назвал первичное звено центром современной медицины и пояснил, что сейчас поликлиника уже не ограничивается функциями первичного приёма пациентов. Медучреждения должны обеспечивать жителей широким спектром диагностических и консультативных услуг. От того, как работает современное медицинское оборудование, насколько укомплектовано первичное звено врачами, зависит результат.
Лора Луганская

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