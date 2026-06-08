В Подмосковье за год 8% от общего числа визитов к врачу перевели в телемедицину

08 июня 2026, 13:52

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье растёт востребованность дистанционных форм взаимодействия с системой здравоохранения. Об этом заявил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Он выступил с докладом на совещании губернатора Андрея Воробьёва с министрами и главами округов.

«За прошлый год у нас более 5,5 миллионов обращений было переведено в телемедицину. Это около 8% от общего числа визитов к врачу. Цель на этот год – 12%», – отметил Забелин.