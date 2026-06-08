В Подмосковье за год 8% от общего числа визитов к врачу перевели в телемедицину
В Подмосковье растёт востребованность дистанционных форм взаимодействия с системой здравоохранения. Об этом заявил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он выступил с докладом на совещании губернатора Андрея Воробьёва с министрами и главами округов.
«За прошлый год у нас более 5,5 миллионов обращений было переведено в телемедицину. Это около 8% от общего числа визитов к врачу. Цель на этот год – 12%», – отметил Забелин.В свою очередь, губернатор назвал первичное звено центром современной медицины и пояснил, что сейчас поликлиника уже не ограничивается функциями первичного приёма пациентов. Медучреждения должны обеспечивать жителей широким спектром диагностических и консультативных услуг. От того, как работает современное медицинское оборудование, насколько укомплектовано первичное звено врачами, зависит результат.