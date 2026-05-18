Истринская больница получила современный офтальмологический прибор

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Оптический биометр последнего поколения Topcon Aladdin передали офтальмологическому отделению Истринской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Прибор, предназначенный для диагностики патологий роговицы, выявления близорукости, а также для подготовки пациентов к удалению катаракты, уже ввели в эксплуатацию.

«Мы получили биометр Алладин итальянской сборки. Этот прибор необходим для расчёта искусственного хрусталика и интраокулярных линз. Он обеспечивают высокоточную диагностику», — рассказал заведующий отделением Давид Аракелян.
Биометр объединяет несколько диагностических систем и позволяет избежать расхождений между запланированным и фактическим результатом оперативного вмешательства.
Лев Каштанов

