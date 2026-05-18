В Подольске открыли выставку икон ко Дню славянской письменности и культуры

18 мая 2026, 09:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольском краеведческом музее с 15 по 30 мая проходит выставка, посвященная Дню славянской письменности и культуры, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





На выставке представлены произведения, выполненные в разных техниках и художественных стилях, которые отражают развитие иконописного искусства на протяжении нескольких столетий. Среди экспонатов особое место занимает мемориальная икона, связанная с воинской славой Подольской дружины государственного подвижного ополчения времен Крымской войны 1853–1856 годов.



В церемонии открытия участвовали архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, заместитель главы городского округа Подольск Ольга Шашкова, первый заместитель председателя Совета депутатов Евгений Патрушев и директор Подольского краеведческого музея Любовь Слащёва. Также мероприятие посетили представители духовенства, молодежных организаций, музейного сообщества и администрации округа.



«В иконах заложены глубокие духовные смыслы — это богословие в красках. Ценность выставки в том, что человек, приближаясь к иконам, испытывает особые чувства, погружается в уникальную атмосферу. У него возникает интерес: откуда появилась эта икона, в чём её глубинный смысл», — отметил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.