Истринские хирурги достали из почки пациента кусок металла

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Урологи Истринской больницы извлекли из почки пациента кусок металла. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Около года назад 35-летний житель Подмосковья получил травму, из-за чего кусок металла длиной 1 см попал в брюшную полость, прошел через печень и оказался в паренхиме почки – так называется совокупность крошечных нефронов. Они фильтруют кровь и выводят из организма человека ненужные вещества.
Как отметили в ведомстве, извлечение осколка было связано с высокими рисками. Чтобы сохранить почку, врачи провели дополнительное обследование пациента.
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Как отметили в ведомстве, извлечение осколка было связано с высокими рисками. Чтобы сохранить почку, врачи провели дополнительное обследование пациента.
«По данным компьютерной томографии мы зафиксировали осколок в верхней части правой почки. Печень была тесно припаяна к почке, и извлечение осколка могло привести к обильному кровотечению и потере органа. Мы сделали резекцию почки лапароскопическим методом и извлекли осколок. Операция длилась около двух часов и прошла успешно», – сказал заведующий урологическим отделением Селим Везирханов.На шестые сутки мужчину выписали на амбулаторное наблюдение. Сохранённая почка к этому моменту работала хорошо.
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Лора Луганская