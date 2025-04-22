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Подмосковный чат-бот Денис собрал 530 тыс. жалоб на здоровье для записи к врачу

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Чат-бот Денис со старта работы собрал около 530 тыс. жалоб жителей Московской области на здоровье. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
С помощью этого чат-бота в регионе можно записаться к врачу. Он собирает жалобы пациентов на здоровье, анализирует их и предлагает пойти на приём к нужному специалисту.
«Врач видит собранные Денисом жалобы, так как они отображаются в электронной медицинской карте пациента. Благодаря этому специалист может больше внимания уделить непосредственно пациенту. Чат-бот начал работу в 2024 году и за это время собрал почти 530 тыс. жалоб», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в пресс-службе, сервис доступен при записи к врачу по специальностям хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другим. Оформить запись можно в Telegram по ссылке.

Сначала искусственный интеллект выяснит жалобы на высокую температуру, головную боль, слабость и другие симптомы. При необходимости ИИ задаст уточняющие вопросы. Затем всю информацию умный помощник передаёт в ЕМИАС и предлагает записаться к соответствующему специалисту.

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Подмосковная прокуратура защитила в суде жертву телефонных мошенников
22 апреля 2025, 16:48

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Сотрудники прокуратуры Московской области в судебном порядке защитили права жертвы телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
«Жительнице городского округа Лыткарино в феврале прошлого года позвонил по телефону неизвестный и убедил в необходимости перечислить накопленные сбережения на якобы безопасный банковский счёт. В ходе предварительного расследования была установлена личность владельца счёта», – говорится в сообщении.
Для защиты имущественных прав потрпевшей прокурор города Лыткарино обратился в суд с иском о взыскании с владельца счёта незаконного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами на общую сумму более 200 тыс. рублей.

Центральный районный суд города Кемерово удовлетворил требования прокурора в полном объёме.

Судебное решения пока не вступило в законную силу. Его фактическое исполнение контролирует прокуратура города.

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Раменские волонтёры провели молодёжный субботник в сквере
22 апреля 2025, 16:15

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Субботник в сквере Хасана Лагустановича Харазия в Раменском провели члены местного отделения «Юнармии» и Раменского молодёжного центра в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Участие в субботнике приняли юнармейцы отряда «Роза ветров» из школы №21, ученики Раменской школы №5 и волонтёры Подмосковья», — говорится в сообщении.
Ребята убрали с территории сквера мусор, сухие ветки и прошлогоднюю листву, помыли памятник и привели в дорожки. Субботник проводился при поддержке администрации округа.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке участников волонтёрского движения. В эти меры входит финансовая поддержка в виде выплаты грантов и субсидий, страхование жизни и здоровья волонтёров на время проведения ими акций, а также организационная, методическая, консультационная и информационная поддержка. Подробнее об этом — по ссылке.

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Юные гимнастки из ЦФО соберутся в Раменском на Спартакиаду
22 апреля 2025, 16:06

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском 22-25 апреля пройдёт II этап VI летней Спартакиады молодёжи России по художественной гимнастики. Соревнования состоятся в спорткомплексе «Борисоглебский», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В Раменском соберутся юные гимнастки 2004-2008 годов рождения из регионов Центрального федерального округа. Девушки выступят в индивидуальной программе и групповых упражнениях», – рассказали в администрации.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Соревнования стартуют в полдень 23 апреля. Вход для зрителей в спорткомплекс будет свободным.

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В Подмосковье роботы-ассистенты с начала года провели более 250 операций
22 апреля 2025, 16:02

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные врачи с начала года провели более 250 операций с помощью роботов-ассистентов. Об этом рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Робот-ассистированная система – это аппарат, который состоит из нескольких блоков. Это системы управления, за которой работает врач, и робот, выполняющий команды человека. Врач видит с помощью камеры изображение оперируемого органа и управляет роботом.
«Сейчас в регионе работают три робот-ассистированные системы – в Воскресенской больнице, Детском центре имени Рошаля и в областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского. Особенность таких хирургических вмешательств – в высокой точности, быстром периоде реабилитации и минимальном риске осложнений. Всего с начала года в регионе было проведено более 250 таких операций. Наши врачи проводят их бесплатно», – пояснила Болатаева.
Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, решение о выборе тактики лечения принимает лечащий врач.

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В Балашихе построят воспитательно-образовательный центр на 375 мест
22 апреля 2025, 15:49

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Воспитательно-образовательный центр, состоящий школьного блока на 275 мест и детского сада, рассчитанного на 100 воспитанников, построят на территории жилого комплекса «Феруново» в городском округе Балашиха, подряд на работы получила компания «Дакорп», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Воспитательно-образовательный комплекс построят на участке площадью более 2 гектаров. В здании будут расположены учебные кабинеты, кабинеты для занятия музыкой и творчеством, групповые помещения со спальнями и игровыми комнатами, библиотека, спортзалы и столовая с кухней», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории оборудуют спортивные и игровые площадки, а также места для отдыха и для проведения мероприятий.

Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию должны до 1 сентября 2028 года.

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