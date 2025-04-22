Подмосковный чат-бот Денис собрал 530 тыс. жалоб на здоровье для записи к врачу

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Чат-бот Денис со старта работы собрал около 530 тыс. жалоб жителей Московской области на здоровье. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
С помощью этого чат-бота в регионе можно записаться к врачу. Он собирает жалобы пациентов на здоровье, анализирует их и предлагает пойти на приём к нужному специалисту.
Сначала искусственный интеллект выяснит жалобы на высокую температуру, головную боль, слабость и другие симптомы. При необходимости ИИ задаст уточняющие вопросы. Затем всю информацию умный помощник передаёт в ЕМИАС и предлагает записаться к соответствующему специалисту.
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«Врач видит собранные Денисом жалобы, так как они отображаются в электронной медицинской карте пациента. Благодаря этому специалист может больше внимания уделить непосредственно пациенту. Чат-бот начал работу в 2024 году и за это время собрал почти 530 тыс. жалоб», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в пресс-службе, сервис доступен при записи к врачу по специальностям хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другим. Оформить запись можно в Telegram по ссылке.
Сначала искусственный интеллект выяснит жалобы на высокую температуру, головную боль, слабость и другие симптомы. При необходимости ИИ задаст уточняющие вопросы. Затем всю информацию умный помощник передаёт в ЕМИАС и предлагает записаться к соответствующему специалисту.
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Лора Луганская