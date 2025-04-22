В Подмосковье роботы-ассистенты с начала года провели более 250 операций

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подмосковные врачи с начала года провели более 250 операций с помощью роботов-ассистентов. Об этом рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Робот-ассистированная система – это аппарат, который состоит из нескольких блоков. Это системы управления, за которой работает врач, и робот, выполняющий команды человека. Врач видит с помощью камеры изображение оперируемого органа и управляет роботом.
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«Сейчас в регионе работают три робот-ассистированные системы – в Воскресенской больнице, Детском центре имени Рошаля и в областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского. Особенность таких хирургических вмешательств – в высокой точности, быстром периоде реабилитации и минимальном риске осложнений. Всего с начала года в регионе было проведено более 250 таких операций. Наши врачи проводят их бесплатно», – пояснила Болатаева.Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, решение о выборе тактики лечения принимает лечащий врач.
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Лора Луганская