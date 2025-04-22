В Детском центре им. Рошаля спасли зрение школьнику с повреждённым ручкой глазом

Программу «Герои Подмосковья», направленную на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции, запустили в регионе, в Можайском округе на неё записались уже пять человек. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Денис Мордвинцев, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.