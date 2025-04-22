В Детском центре им. Рошаля спасли зрение школьнику с повреждённым ручкой глазом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске спасли зрение мальчику после травмы глаза, полученной от укола ручкой. Об этом рассказали в клинике.
Восьмилетний мальчик играл в школе с друзьями, и в процессе игры ему в глаз попала ручка. Школьника с разрывом роговицы, радужки и хрусталика, с массивным кровотечением доставила в Детский центр бригада скорой помощи.
Ребёнку провели экстренную операцию, восстановив нормальное положение всех структур глаза и выписали.
Однако, наблюдая за маленьким пациентом после выписки, врачи заметили неблагоприятную динамик. В глазу стали образовываться тяжи - уплотнённые волокна и плёнки. С появлением первых признаков отслойки сетчатки врачи провели внутриглазную операцию, чтобы исключить риски осложнений.
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Ребёнку провели экстренную операцию, восстановив нормальное положение всех структур глаза и выписали.
Однако, наблюдая за маленьким пациентом после выписки, врачи заметили неблагоприятную динамик. В глазу стали образовываться тяжи - уплотнённые волокна и плёнки. С появлением первых признаков отслойки сетчатки врачи провели внутриглазную операцию, чтобы исключить риски осложнений.
«Через три маленьких разреза мы ввели в глаз микроинструменты диаметром 0,5 мм, и подключили систему, поддерживающую внутреннюю среду. Под микроскопом, аккуратно воздействуя на ткани глаза инструментами, нам удалось убрать все патологические пленки без повреждения здоровых тканей. Отслойка сетчатки была полностью устранена», – рассказал оперирующий хирург Сабир Казиев.Операция прошла успешно. Хирургам удалось сохранить ребёнку зрение. После полного восстановления он вернется к обычной жизни.
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Лора Луганская