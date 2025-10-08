Истринские хирурги предотвратили паралич руки пациентки

08 октября 2025, 15:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные нейрохирурги спасли руку пациентки от паралича. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В Истринскую больницу обратилась 37-летняя женщина, долго страдавшая от изматывающей боли в руке. В ходе обследования врачи диагностировали ей грыжу шейного отдела позвоночника. На снимке МРТ было видно, как образование сдавливало спинномозговой канал и корешковое отверстие, угрожая двигательной функции.



«Мы провели сложнейшее микрохирургическое вмешательство – удалили грыжу и стабилизировали позвоночник с помощью современного импланта. Операция длилась 2 часа 20 минут и прошла успешно», – рассказал нейрохирург Истриской больницы Николай Карпов.