Истринские хирурги предотвратили паралич руки пациентки

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные нейрохирурги спасли руку пациентки от паралича. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.



В Истринскую больницу обратилась 37-летняя женщина, долго страдавшая от изматывающей боли в руке. В ходе обследования врачи диагностировали ей грыжу шейного отдела позвоночника. На снимке МРТ было видно, как образование сдавливало спинномозговой канал и корешковое отверстие, угрожая двигательной функции.

«Мы провели сложнейшее микрохирургическое вмешательство – удалили грыжу и стабилизировали позвоночник с помощью современного импланта. Операция длилась 2 часа 20 минут и прошла успешно», – рассказал нейрохирург Истриской больницы Николай Карпов.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас пациентка идёт на поправку. Она избавилась от мучительных болей, может самостоятельно передвигаться, а рука окрепла. На пятые сутки женщину выписали на амбулаторное наблюдение. В ближайшее время она сможет вернуться к привычной жизни.
Лора Луганская

