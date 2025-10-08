Истринские хирурги предотвратили паралич руки пациентки
Подмосковные нейрохирурги спасли руку пациентки от паралича. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Истринскую больницу обратилась 37-летняя женщина, долго страдавшая от изматывающей боли в руке. В ходе обследования врачи диагностировали ей грыжу шейного отдела позвоночника. На снимке МРТ было видно, как образование сдавливало спинномозговой канал и корешковое отверстие, угрожая двигательной функции.
«Мы провели сложнейшее микрохирургическое вмешательство – удалили грыжу и стабилизировали позвоночник с помощью современного импланта. Операция длилась 2 часа 20 минут и прошла успешно», – рассказал нейрохирург Истриской больницы Николай Карпов.
Сейчас пациентка идёт на поправку. Она избавилась от мучительных болей, может самостоятельно передвигаться, а рука окрепла. На пятые сутки женщину выписали на амбулаторное наблюдение. В ближайшее время она сможет вернуться к привычной жизни.