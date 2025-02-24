Истринские хирурги спасли мужчину со смещением органов после падения с высоты

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Истринской больницы спасли пациента, серьёзно пострадавшего после падения с высоты. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 45-летний мужчина, который после падения не мог двигаться и с трудом дышал. Медики выявили у него закрытую травму груди и живота, перелом пяти рёбер, разрыв левого купола диафрагмы со смещением в плевральную полость желудка и ущемлением последнего.
По его словам, после успешного и своевременного хирургического вмешательства пациент быстро поправился. Сказались молодой возраст, а также отсутствие кровотечений и разрывов дыхательных путей
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой.
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«Левое лёгкое сместилось, а желудок практически переместился в плевральную полость, сдавив сердце и средостение. Развился шок, и счёт шёл на минуты. Мы выполнили экстренную лапаротомию, низвели желудок, дренировали левую плевральную полость и ушили дефект диафрагмы», – поделился заместитель главврача больницы по хирургии Сергей Поликарпов.Фото: пресс-служба Минздрава МО
По его словам, после успешного и своевременного хирургического вмешательства пациент быстро поправился. Сказались молодой возраст, а также отсутствие кровотечений и разрывов дыхательных путей
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой.
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Лора Луганская