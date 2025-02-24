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Истринские хирурги спасли мужчину со смещением органов после падения с высоты

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Истринской больницы спасли пациента, серьёзно пострадавшего после падения с высоты. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 45-летний мужчина, который после падения не мог двигаться и с трудом дышал. Медики выявили у него закрытую травму груди и живота, перелом пяти рёбер, разрыв левого купола диафрагмы со смещением в плевральную полость желудка и ущемлением последнего.
«Левое лёгкое сместилось, а желудок практически переместился в плевральную полость, сдавив сердце и средостение. Развился шок, и счёт шёл на минуты. Мы выполнили экстренную лапаротомию, низвели желудок, дренировали левую плевральную полость и ушили дефект диафрагмы», – поделился заместитель главврача больницы по хирургии Сергей Поликарпов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

По его словам, после успешного и своевременного хирургического вмешательства пациент быстро поправился. Сказались молодой возраст, а также отсутствие кровотечений и разрывов дыхательных путей

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

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Подмосковные спасатели подняли из технического отсека упавшего рабочего
24 февраля 2025, 15:46

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковные спасатели помогли рабочему, упавшему в трёхметровый бетонный проём в полу. Инцидент произошел в поселке Некрасовский Дмитровского муниципального округа, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Помощь потребовалась мужчине 1978 года рождения, который рухнул в технический отсек в полу на заводе. После этого он не мог двигаться и тяжело дышал. Сообщение о происшествии было передано в единую службу 112, и спасатели выехали по указанному адресу», – рассказали в ведомстве.
Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы спустились в бетонный проём по выступам в стене и закрепили пострадавшего на носилках жёстким креплением. Затем, используя подъёмный кран, сотрудники завода аккуратно подняли носилки наверх.

Как выяснилось, при падении мужчина получил многочисленные травмы. Его передали медикам для госпитализации.

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Подмосковные полицейские задержали пособницу телефонных мошенников
24 февраля 2025, 15:43

Женщину, принимавшую участие в телефонной афере, из-за которой 59-летний житель Москвы лишился 650 тысяч рублей, задержали полицейские подмосковного округа Шаховская, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и рассказал, что вводится новая банковская система. Следуя указаниям собеседника, мужчина установил на телефон программу, которая обеспечила мошенникам доступ к его банковскому счёту, которые сняли оттуда 650 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В результате расследования полицейские задержали участницу аферы — 31-летнюю жительницу Зеленодольска в Татарстане. Женщина рассказала, что её предложили подработку, которая заключалась в оформлении на себя банковской карты для обналичивания денег. Оформленную на себя банковскую карту и сим-карту с кодами доступа женщина продала неизвестному.

Против женщины завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и отпустили под подписку о невыезде.

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#мвд московской области
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Подмосковные студенты завоевали награды всероссийского конкурса ФАС
24 февраля 2025, 15:25

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Два студента экономического факультета коломенского Государственного социально-гуманитарного университет (ГСГУ) Алина Елкина и Никита Соболь завоевали награды девятого всероссийского конкурса «Точка роста», организованного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Алина Елкина с работой, посвящённой сотрудничеству стран в борьбе с монополиями, заняла второе место в номинации «Антимонопольное регулирование». А Никита Соболь стал третьим в номинации «Границы этичности». Его доклад касался проблем, связанных с обидной и неприличной рекламой, а также затрагивал пути решения этих проблем», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Кроме того, благодарственное письмо за вклад в подготовку участников конкурса вручили научной руководительнице коломенских студентов Татьяне Капаниной.

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#фас
#коломна
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В Подмосковье стартовала программа благоустройства во дворах
24 февраля 2025, 15:18

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области стартовали программы благоустройства «Пешком», «Комплексное благоустройство дворовых территорий» и «Ямочный ремонт». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Муниципалитеты начали конкурсный отбор подрядчиков, которые выполнят работы по благоустройству
«По всем 57 городским округам опубликованы закупки на сезонные работы. Этот этап завершили на три месяца раньше по сравнению с прошлым годом. Окончание контрактации и выход подрядчиков на объекты по всем трём программам благоустройства ожидаем в апреле», – рассказал зампредседателя правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как рассказали в ведомстве, уже проработаны и сформированы адресные перечни; согласованы схемы ремонта и благоустройства; подготовлена сметная документация; опубликованы закупки для определения подрядчиков на выполнение работ.

К ремонтным работам специалисты приступят, как только наступит подходящая погода.

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#московская область
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В Московской области открыли 37-ю бесплатную школу паллиативного пациента
24 февраля 2025, 14:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье начала работу 37-я школа паллиативного пациента, где пройти бесплатное обучение могут родственники больного и социальные работники. Об этом сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
«На занятиях наши специалисты расскажут, как создать комфортные условия дома, организовать правильный уход за больным. Также в регионе работают школы ухода на базе симуляционных классов в социальных центрах. Там также можно научиться ухаживать за инвалидами», – рассказала Болатаева, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
В ведомстве напомнили, что в Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по паллиативной помощи детям и взрослым. В том числе под его руководством работают школы паллиативного пациента, где занятия проводят бесплатно.

Первая школа паллиативного пациента открылась в Клинской больнице в мае 2024 года. Всего за это время обучение в этих школах прошли 660 человек

Сейчас школы паллиативного пациента открыты в Подмосковье в Клину, Химках, Солнечногорске, Красногорске, Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Луховицах и других городах. Графики работы и темы занятий собраны на портале паллиативной помощи, сайтах больниц и в соцсетях.

Предварительная запись не требуется. Задать вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона 7 (498) 683-83-83.

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