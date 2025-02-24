Пациенты Подмосковья с начала года получили 190 тыс. телемедицинских консультаций

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московской области с начала года провели порядка 190 тыс. телемедицинских консультаций, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Услугой могут воспользоваться взрослые, беременные женщины и дети.
Главное преимущество телемедицины – отсутствие необходимости посещения поликлиники, что позволяет сэкономить время. Получить повторную консультацию можно в любом удобном месте.
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«На онлайн-приеме специалист даёт рекомендации, контролирует динамику и ход лечения, расшифровывает результаты анализов и исследований, оформляет электронный рецепт на льготное лекарство. Всего с начала года в Подмосковье провели почти 190 тыс. телемедицинских консультаций», – уточнил зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в ведомстве, записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», https://zdrav.mosreg.ru/ инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приёме у лечащего врача.
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Лора Луганская