В Ногинском роддоме появился на свет ребенок-богатырь весом более 5 кг

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Ногинском роддоме 40-летняя женщина родила ребёнка-богатыря. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Беременная поступила в больницу для родоразрешения. Показатели пациентки и плода были положительными, и врачи приняли решение провести естественные роды.
Как напомнили в министерстве, в Московской области работает портал «Стань мамой в Подмосковье». На нём размещена вся необходимая информация о системе родовспоможения в регионе.
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«Для женщины это были четвёртые роды, которые прошли успешно без осложнений и разрывов. На свет появился мальчик ростом 63 см и весом 5142 г. Предыдущие дети, также мальчики, тоже рождались довольно крупными: 4200 и 4300 г. Однако новорождённый малыш – настоящий богатырь», – сказала заведующая обсервационного акушерского отделения Ногинской больницы Сирануш Никогосян.Сейчас мама и сын уже выписаны домой.
Как напомнили в министерстве, в Московской области работает портал «Стань мамой в Подмосковье». На нём размещена вся необходимая информация о системе родовспоможения в регионе.
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Лора Луганская