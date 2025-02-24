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В Ногинском роддоме появился на свет ребенок-богатырь весом более 5 кг

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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В Ногинском роддоме 40-летняя женщина родила ребёнка-богатыря. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Беременная поступила в больницу для родоразрешения. Показатели пациентки и плода были положительными, и врачи приняли решение провести естественные роды.
«Для женщины это были четвёртые роды, которые прошли успешно без осложнений и разрывов. На свет появился мальчик ростом 63 см и весом 5142 г. Предыдущие дети, также мальчики, тоже рождались довольно крупными: 4200 и 4300 г. Однако новорождённый малыш – настоящий богатырь», – сказала заведующая обсервационного акушерского отделения Ногинской больницы Сирануш Никогосян.
Сейчас мама и сын уже выписаны домой.

Как напомнили в министерстве, в Московской области работает портал «Стань мамой в Подмосковье». На нём размещена вся необходимая информация о системе родовспоможения в регионе.

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В Подмосковье открылось 15 новых медицинских учреждений
24 февраля 2025, 16:16

Фото: istockphoto.com/Spotmatik

15 новых медицинских учреждений открыли на территории Московской области в 2024-2025 гг., подробнее об этом, а также о планах по развитию инфраструктуры здравоохранения в регионе на 2025-2026 гг. доложил в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов зампредседателя правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
«При реализации национального проекта («Здравоохранение» — прим. ред.) нами построен ряд современных медицинских комплексов. Раньше это были перинатальные центры, сейчас флагманом является Детский клинический центр имени Рошаля, строительство идёт в Балашихе, начинаем строительство в Мытищах. В Сергиевом Посаде сдали большой комплекс, идёт капитальный ремонт», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО)

Подробнее об этом рассказал Максим Забелин.

«Мы получили от наших коллег по строительному блоку большие объекты. В первую очередь, это два стационара — Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске и больнично-поликлинический комплекс в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа. Ввели в эксплуатацию пять поликлиник — в Лобне, Люберцах и Ленинском округе и две — в Балашихе, открыли шесть ФАПов и две подстанции сокрой медицинской помощи — в Люберцах на четыре бригады и в Ногинске на 12 бригад», — сказал Максим Забелин.

Максим Забелин (фото: пресс-служба правительства МО)

Он также сообщил, что до конца текущего года в Московской области планируется открыть ещё 26 объектов здравоохранения — 12 поликлиник, семь ФАПов, четыре подстанции скорой помощи, два стационара и одно реконструированное реанимационное отделение.

Кроме того, построить в 2025 году, а ввести в эксплуатацию в 2026 году в регионе должны 25 объектов медицинской инфраструктуры, в числе которых 14 поликлиник, четыре офиса врача общей практики и два стационара.

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Подмосковные спасатели подняли из технического отсека упавшего рабочего
24 февраля 2025, 15:46

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковные спасатели помогли рабочему, упавшему в трёхметровый бетонный проём в полу. Инцидент произошел в поселке Некрасовский Дмитровского муниципального округа, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Помощь потребовалась мужчине 1978 года рождения, который рухнул в технический отсек в полу на заводе. После этого он не мог двигаться и тяжело дышал. Сообщение о происшествии было передано в единую службу 112, и спасатели выехали по указанному адресу», – рассказали в ведомстве.
Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы спустились в бетонный проём по выступам в стене и закрепили пострадавшего на носилках жёстким креплением. Затем, используя подъёмный кран, сотрудники завода аккуратно подняли носилки наверх.

Как выяснилось, при падении мужчина получил многочисленные травмы. Его передали медикам для госпитализации.

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Подмосковные полицейские задержали пособницу телефонных мошенников
24 февраля 2025, 15:43

Женщину, принимавшую участие в телефонной афере, из-за которой 59-летний житель Москвы лишился 650 тысяч рублей, задержали полицейские подмосковного округа Шаховская, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и рассказал, что вводится новая банковская система. Следуя указаниям собеседника, мужчина установил на телефон программу, которая обеспечила мошенникам доступ к его банковскому счёту, которые сняли оттуда 650 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В результате расследования полицейские задержали участницу аферы — 31-летнюю жительницу Зеленодольска в Татарстане. Женщина рассказала, что её предложили подработку, которая заключалась в оформлении на себя банковской карты для обналичивания денег. Оформленную на себя банковскую карту и сим-карту с кодами доступа женщина продала неизвестному.

Против женщины завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и отпустили под подписку о невыезде.

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Подмосковные студенты завоевали награды всероссийского конкурса ФАС
24 февраля 2025, 15:25

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Два студента экономического факультета коломенского Государственного социально-гуманитарного университет (ГСГУ) Алина Елкина и Никита Соболь завоевали награды девятого всероссийского конкурса «Точка роста», организованного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Алина Елкина с работой, посвящённой сотрудничеству стран в борьбе с монополиями, заняла второе место в номинации «Антимонопольное регулирование». А Никита Соболь стал третьим в номинации «Границы этичности». Его доклад касался проблем, связанных с обидной и неприличной рекламой, а также затрагивал пути решения этих проблем», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Кроме того, благодарственное письмо за вклад в подготовку участников конкурса вручили научной руководительнице коломенских студентов Татьяне Капаниной.

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В Подмосковье стартовала программа благоустройства во дворах
24 февраля 2025, 15:18

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области стартовали программы благоустройства «Пешком», «Комплексное благоустройство дворовых территорий» и «Ямочный ремонт». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Муниципалитеты начали конкурсный отбор подрядчиков, которые выполнят работы по благоустройству
«По всем 57 городским округам опубликованы закупки на сезонные работы. Этот этап завершили на три месяца раньше по сравнению с прошлым годом. Окончание контрактации и выход подрядчиков на объекты по всем трём программам благоустройства ожидаем в апреле», – рассказал зампредседателя правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как рассказали в ведомстве, уже проработаны и сформированы адресные перечни; согласованы схемы ремонта и благоустройства; подготовлена сметная документация; опубликованы закупки для определения подрядчиков на выполнение работ.

К ремонтным работам специалисты приступят, как только наступит подходящая погода.

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