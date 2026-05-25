В Чехове готовят к открытию детскую поликлинику на 500 посещений в смену

25 мая 2026, 16:14

Детскую поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, построили на улице Мира в Чехове. Открыть медучреждение для пациентов планируют 1 июня. Его готовность проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.





Глава региона осмотрел здание и познакомился с врачами, которые будут там работать.





«Мы научились строить красивые стандартизированные поликлиники, будь то детская или взрослая, но ключевое — это люди, которые умеют работать на оборудовании, которые знают технологии, в том числе, искусственного интеллекта. (…) Здесь есть вся необходимая медтехника. Надеюсь, что ваша профессиональная команда медиков сделает так, чтобы она работала максимально эффективно», — сказал Андрей Воробьёв.