В Чехове готовят к открытию детскую поликлинику на 500 посещений в смену
Детскую поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, построили на улице Мира в Чехове. Открыть медучреждение для пациентов планируют 1 июня. Его готовность проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона осмотрел здание и познакомился с врачами, которые будут там работать.
«Мы научились строить красивые стандартизированные поликлиники, будь то детская или взрослая, но ключевое — это люди, которые умеют работать на оборудовании, которые знают технологии, в том числе, искусственного интеллекта. (…) Здесь есть вся необходимая медтехника. Надеюсь, что ваша профессиональная команда медиков сделает так, чтобы она работала максимально эффективно», — сказал Андрей Воробьёв.
Поликлиника будет обслуживать почти 30 тысяч детей. Там есть отделения педиатрии, неотложной помощи, диагностики и стоматологии, а также кабинеты узких специалистов — дерматолога, эндокринолога, аллерголога и пр. Кроме того, на базе поликлиники планируют открыть отделение реабилитации и дневной стационар.