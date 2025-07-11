Истринские спортсмены завоевали медали Кубка России по спортивному туризму
Спортсмены из Истры заняли призовые места на Кубке России по спортивному туризму, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Финал проходил в посёлке имени Цюрупы Московской области и собрал лучших туристов-пешеходников страны.
«За звание сильнейших на пешеходных дистанциях боролись представители 25 регионов. Спортсменам пришлось проявить не только мастерство, но и выносливость, так как соревнования проводились в крайне непростых погодных условиях. Дистанции были сложными и в техническом, и в физическом плане», – говорится в сообщении.В итоге Елизавета Огрызкова завоевала золото на личной длинной дистанции и серебро – в командном зачёте группы на длинной дистанции. Иван Тельбух получил бронзовую награду по сумме личных дистанций. Татьяна Беляева и Анастасия Огрызкова стали бронзовыми призёрами в командном зачёте в составе сборной Подмосковья.