Команда «Легенд футбола» впервые проведёт матч с жителями Рузы

10 июля 2025, 16:53

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная легендарных футболистов России 12 июля сыграет с любительской командой Рузского муниципального округа. Для жителей муниципалитета этот матч станет первым за четыре сезона проекта «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.







Игра в Рузе станет седьмой в текущем летнем сезоне. На поле стадиона «Урожай» выйдут спортсмены, составляющие костяк звёздной сборной. Это Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Каряка, Александр Ширко, Василий Иванов, Дмитрий Хлестов и Александр Самедов. Ворота команды «Легенды футбола» вторую игру подряд будет защищать Руслан Нигматуллин», – уточнили в ведомстве.