Команда «Легенд футбола» впервые проведёт матч с жителями Рузы
Сборная легендарных футболистов России 12 июля сыграет с любительской командой Рузского муниципального округа. Для жителей муниципалитета этот матч станет первым за четыре сезона проекта «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Игра в Рузе станет седьмой в текущем летнем сезоне. На поле стадиона «Урожай» выйдут спортсмены, составляющие костяк звёздной сборной. Это Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Каряка, Александр Ширко, Василий Иванов, Дмитрий Хлестов и Александр Самедов. Ворота команды «Легенды футбола» вторую игру подряд будет защищать Руслан Нигматуллин», – уточнили в ведомстве.Главным тренером команды по традиции выступит трёхкратный вице-чемпион СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин. Создавать атмосферу большого футбола на стадионе будут Олег Жолобов и Олег Гусев, которые комментируют каждую игру «Легенд».
Перед началом гала-матча именитые спортсмены поделятся с юными футболистами округа секретами профессионального мастерства. Также в программе – интерактивные развлечения, лотерея с подарками и тематические площадки с футбольными аттракционами.
Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. По данным министерства, за четыре года «Легенды футбола» провели более 40 матчей с любительскими командами разных городских округов.