Подмосковные мотогонщики заняли третье место на чемпионате России по спидвею
Люберецкая команда СТК «Galaxy» завоевала бронзовую медаль на соревнованиях в рамках первого этапа лиги командного чемпионата России по гонкам на гаревой дорожке (спидвею). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
За команду СТК «Galaxy» выступали Иван и Алексей Симиковы. Они тренируются под руководством Олега Маслова и Станислава Кутузова.
«Победу одержала башкирская команда «Алтын-мото». Второе место заняла команда из Новосибирска ««Спидвей-Триумф», а подмосковный тандем стал третьим», — отмечается в сообщении.Соревнования проводились на стадионе «Нефтяник» в башкирском городе Октябрьский, их участниками стали 20 гонщиков из семи российских регионов: Москвы, Башкортостана, Подмосковья, Саратовской и Самарской областей, Владивостока и Новосибирска.