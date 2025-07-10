Подмосковные мотогонщики заняли третье место на чемпионате России по спидвею

10 июля 2025, 10:33

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Люберецкая команда СТК «Galaxy» завоевала бронзовую медаль на соревнованиях в рамках первого этапа лиги командного чемпионата России по гонкам на гаревой дорожке (спидвею). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





За команду СТК «Galaxy» выступали Иван и Алексей Симиковы. Они тренируются под руководством Олега Маслова и Станислава Кутузова.





«Победу одержала башкирская команда «Алтын-мото». Второе место заняла команда из Новосибирска ««Спидвей-Триумф», а подмосковный тандем стал третьим», — отмечается в сообщении.