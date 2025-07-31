Истринские волейболисты стали призерами на турнире в СК «Гучково»
В минувшие выходные 26-27 июля 2025 года спортивный комплекс «Гучково» стал настоящим центром пляжного волейбола. Под открытым небом и ярким летним солнцем прошли захватывающие турниры, собравшие команды со всего региона.
В первый день соревнований на песчаных кортах встретились 9 сильных мужских пар из пяти городов: Дедовска, Красногорска, Волоколамска, Истры и Нахабино. Игры проходили на высоком уровне, каждая встреча превращалась в настоящую битву мастерства и стремления к победе.
Победители мужского турнира:
Золото: Русинов Д. (Дедовск) и Евстафьев А. (Волоколамск) – продемонстрировали отличную командную игру и мощные атаки!
Серебро: Лаврентьев И. и Наклёскин В. (Истра) – проявили великолепную тактику и настойчивость.
Бронза: Плахотник Е. и Соколов А. (Дедовск) – заслуженно замкнули тройку призеров.
Воскресенье было посвящено женскому пляжному волейболу. На корт вышли 5 пар, готовых побороться за титул лучших. Турнир прошел в напряженной борьбе, и его результаты стали триумфом для спортсменок из Дедовска, которые заняли весь пьедестал почета!
Победительницы женского турнира:
Золото: Конькова А. и Петухова С. (Дедовск) – безусловные лидеры дня!
Серебро: Жидкова О. и Лазарева Я. (Дедовск) – достойные соперницы, завоевавшие второе место.
Бронза: Тюльпакова С. и Кошелева В. (Дедовск) – уверенно завершили тройку призеров.
Победители мужского турнира:
Золото: Русинов Д. (Дедовск) и Евстафьев А. (Волоколамск) – продемонстрировали отличную командную игру и мощные атаки!
Серебро: Лаврентьев И. и Наклёскин В. (Истра) – проявили великолепную тактику и настойчивость.
Бронза: Плахотник Е. и Соколов А. (Дедовск) – заслуженно замкнули тройку призеров.
Воскресенье было посвящено женскому пляжному волейболу. На корт вышли 5 пар, готовых побороться за титул лучших. Турнир прошел в напряженной борьбе, и его результаты стали триумфом для спортсменок из Дедовска, которые заняли весь пьедестал почета!
Победительницы женского турнира:
Золото: Конькова А. и Петухова С. (Дедовск) – безусловные лидеры дня!
Серебро: Жидкова О. и Лазарева Я. (Дедовск) – достойные соперницы, завоевавшие второе место.
Бронза: Тюльпакова С. и Кошелева В. (Дедовск) – уверенно завершили тройку призеров.