Баньяц заявил, что в этом году «Краснодару» будет тяжело – «Все хотят их обыграть»

31 июля 2025, 13:52

Баньяц: в этом году «Краснодару» будет сложно одержать победу

Фото: iStock/Andreyuu

Полузащитник «Крыльев Советов» Михайло Баньяц по результатам матча первого тура группового этапа FONBET Кубка России против «Краснодара» оценил шансы команды на второе чемпионство подряд в РПЛ.





Футболист отметил, что в РПЛ трудно играть всем командам, но ещё сложнее играть с чемпионом. Однако «Крылья Советов» показали, что играть можно со всеми, и победили.





«Я им желаю удачи, конечно. Видно, что «Краснодару» будет тяжело в этом году играть. Все хотят их обыграть, но нужно продолжать играть ещё лучше», – отметил Баньяц в беседе с Metaratings.ru.