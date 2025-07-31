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Баньяц заявил, что в этом году «Краснодару» будет тяжело – «Все хотят их обыграть»

Баньяц: в этом году «Краснодару» будет сложно одержать победу
Фото: iStock/Andreyuu

Полузащитник «Крыльев Советов» Михайло Баньяц по результатам матча первого тура группового этапа FONBET Кубка России против «Краснодара» оценил шансы команды на второе чемпионство подряд в РПЛ.



Футболист отметил, что в РПЛ трудно играть всем командам, но ещё сложнее играть с чемпионом. Однако «Крылья Советов» показали, что играть можно со всеми, и победили.

«Я им желаю удачи, конечно. Видно, что «Краснодару» будет тяжело в этом году играть. Все хотят их обыграть, но нужно продолжать играть ещё лучше», – отметил Баньяц в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, что «Крылья Советов» обыграли «Краснодар» в групповом этапе FONBET Кубка России со счетом 2:1. У самарцев отличились Химми Марин и Амар Рахманович, а у «быков» гол забил Данила Козлов.

Сербский футболист Михайло Баньяц перешёл в «Крылья Советов» в летнее трансферное окно. С 2022 года полузащитник выступал за «Краснодар», где провёл 65 матчей во всех турнирах.
Анастасия Чинкова

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