Баньяц заявил, что в этом году «Краснодару» будет тяжело – «Все хотят их обыграть»
Баньяц: в этом году «Краснодару» будет сложно одержать победу
Полузащитник «Крыльев Советов» Михайло Баньяц по результатам матча первого тура группового этапа FONBET Кубка России против «Краснодара» оценил шансы команды на второе чемпионство подряд в РПЛ.
Футболист отметил, что в РПЛ трудно играть всем командам, но ещё сложнее играть с чемпионом. Однако «Крылья Советов» показали, что играть можно со всеми, и победили.
«Я им желаю удачи, конечно. Видно, что «Краснодару» будет тяжело в этом году играть. Все хотят их обыграть, но нужно продолжать играть ещё лучше», – отметил Баньяц в беседе с Metaratings.ru.Напомним, что «Крылья Советов» обыграли «Краснодар» в групповом этапе FONBET Кубка России со счетом 2:1. У самарцев отличились Химми Марин и Амар Рахманович, а у «быков» гол забил Данила Козлов.
Сербский футболист Михайло Баньяц перешёл в «Крылья Советов» в летнее трансферное окно. С 2022 года полузащитник выступал за «Краснодар», где провёл 65 матчей во всех турнирах.