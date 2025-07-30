Подмосковные легкоатлеты завоевали 20 медалей всероссийских турниров для глухих

30 июля 2025, 13:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Тринадцать золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве России по спорту глухих. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.





Всего за команду Московской области выступали семнадцать спортсменов, двенадцатью из них завоевали различные награды.





«Три золотые медали принесла Подмосковью Виктория Аксенова. Она стала лучшей в забегах на 400 метров, а также на 100 метров с барьером и на 4900 метров с барьером. Две золотые медали на счету Дианы Куликовой — в беге на 5000 метров и на 3000 метров с барьером. Кроме того, Диана завоевала серебро в забеге на 1500 метров», — говорится в сообщении.