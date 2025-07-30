Подмосковные легкоатлеты завоевали 20 медалей всероссийских турниров для глухих
Тринадцать золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве России по спорту глухих. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
Всего за команду Московской области выступали семнадцать спортсменов, двенадцатью из них завоевали различные награды.
«Три золотые медали принесла Подмосковью Виктория Аксенова. Она стала лучшей в забегах на 400 метров, а также на 100 метров с барьером и на 4900 метров с барьером. Две золотые медали на счету Дианы Куликовой — в беге на 5000 метров и на 3000 метров с барьером. Кроме того, Диана завоевала серебро в забеге на 1500 метров», — говорится в сообщении.Золотые медали получил также Роман Ерофеев по итогам забегов на 10 тысяч и 5 тысяч метров. Александр Кузьменко выиграл забег на 800 метров и стал вторым в забеге на 1500 метров. Ирина Ткачёва победила в метании молота и Елизавета Кащавцева — в метании диска.
Тимофей Шувалов завоевал золотую медаль в беге на 400 метров и серебряную — в беге на 200 метров. Роман Ельников стал вторым в беге на 3 тысячи метров с барьером, Матвей Антипин взял бронзу в десятиборье.
На первенстве Егор Кашавцев одержал победу в забеге на 400 метров и стал третьим в забеге на 800 метров. Дарья Гриненко завоевала золото в забеге на 3 тысячи метров, а Максим Боровков — бронзовую медаль в забеге на 3 тысячи метров.