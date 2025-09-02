Истринские врачи спасли руку молодому человеку, неудачно перелезшему через забор

02 сентября 2025, 15:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Истринской больницы спасли руку молодому человеку, который неудачно перелез через забор из профлиста. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В приёмный покой был экстренно доставлен 18-летней молодой человек с глубокой резаной раной правой руки. Он рассказал, что получил травму, перелезая через металлический забор



Врачи диагностировали пациенту повреждения правого лучезапястного сустава, лучевой артерии, а также сухожилий сгибателей четырёх пальцев и серединного нерва.

«Хирургическое вмешательство проводили травматологи и нейрохирург с применением микрохирургической техники. Врачи зашили артерию, сшили повреждённые сухожилия и восстановили нерв. Операция длилась 3,5 часа и прошла успешно», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии больницы Денис Гараев.