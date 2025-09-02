Профосмотры в Подмосковье за восемь месяцев прошли более 900 тыс. детей

02 сентября 2025, 14:21

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 900 тысяч детей прошли бесплатные профилактические медицинские осмотры в Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Профосмотры позволяют вовремя выявлять различные заболевания и риски их развития, поэтому они проводятся регулярно, причём не только в поликлиниках, но и в школах и детсадах.





«Бригады врачей выезжают непосредственно в образовательные учреждения. Такая практика очень удобна для работающих родителей. С начала года в регионе профилактические осмотры прошли 916 тысяч детей, в том числе 613 тысяч — в детских садах и школах», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.