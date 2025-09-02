Профосмотры в Подмосковье за восемь месяцев прошли более 900 тыс. детей
Свыше 900 тысяч детей прошли бесплатные профилактические медицинские осмотры в Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Профосмотры позволяют вовремя выявлять различные заболевания и риски их развития, поэтому они проводятся регулярно, причём не только в поликлиниках, но и в школах и детсадах.
«Бригады врачей выезжают непосредственно в образовательные учреждения. Такая практика очень удобна для работающих родителей. С начала года в регионе профилактические осмотры прошли 916 тысяч детей, в том числе 613 тысяч — в детских садах и школах», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Данные о пройдённом медосмотре появятся в личном кабинете родителя на подмосковном портале госуслуг «Здоровье» в течение 45 дней.