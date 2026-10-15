Истринский онколог Каминская перечислила первые симптомы рака молочной железы

15 октября 2026, 22:55

оригинал Д. Каминская (Фото: пресс-служба Минздрава МО)

Рак молочной железы остаётся одним из лидирующих онкологических заболеваний у женщин. Об этом напомнила врач-онколог Истринской клинической больницы Дарья Каминская.





По её словам, всем женщинам необходимо своевременно проходить профилактические обследования – УЗИ молочных желёз и маммографию. Программу обследования подбирают индивидуально с учётом возраста и особенностей каждой пациентки.



Как подчеркнула Каминская, сегодня диагноз «рак молочной железы» – не приговор. Современная медицина располагает эффективными методами диагностики и лечения этого заболевания, и оно хорошо поддаётся терапии.

«Среди факторов риска – наследственность, гормональные нарушения, сидячий образ жизни и такие вредные привычки, как алкоголизм, курение, наркомания. Ещё один фактор – возраст. С годами риск злокачественных новообразований возрастает. При этом на ранних стадиях заболевание совершенно никак себя не проявляет. Поэтому нужно своевременно обращаться к лечащим докторам и не бояться обследований», – обратилась медик к женщинам.