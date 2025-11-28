В Истринском суде получили ходатайство об аресте владелицы рехаба в Дедовске

28 ноября 2025, 19:00

оригинал Фото: Istock / Zolnierek

В Истринский суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для владелицы скандального известного подмосковного рехаба. Его рассмотрят в ближайшее время.





Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области».

«По версии обвинения, гражданка, являющаяся президентом юридического лица, из корыстных побуждений для извлечения прибыли организовала незаконное пребывание 24 подростков по договорам с их законными представителями. К несовершеннолетним под предлогом оказания им помощи в избавлении от девиантного поведения систематически применяли пытки, причиняли физические и психические страдания», – говорится в сообщении.