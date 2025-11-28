В Истринском суде получили ходатайство об аресте владелицы рехаба в Дедовске
В Истринский суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для владелицы скандального известного подмосковного рехаба. Его рассмотрят в ближайшее время.
Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области».
«По версии обвинения, гражданка, являющаяся президентом юридического лица, из корыстных побуждений для извлечения прибыли организовала незаконное пребывание 24 подростков по договорам с их законными представителями. К несовершеннолетним под предлогом оказания им помощи в избавлении от девиантного поведения систематически применяли пытки, причиняли физические и психические страдания», – говорится в сообщении.В отношении женщины возбудили уголовное дело и предъявили обвинения по трём статьям. В их числе – истязание несовершеннолетних группой лиц, незаконное лишение свободы, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что в городе Дедовске подмосковного муниципального округа Истра силовики взяли штурмом реабилитационный центр, где содержались страдающие от зависимостей подростки. Им руководила Анна Хоботова, называвшая себя детским психологом и правозащитницей.
Однако вместо обещанной родителям помощи подростков пытали, избивали и кормили собачим кормом. Их связывали за несвоевременное заполнение дневника, морили голодом, избивали, и заставляли часами писать одну и ту же фразу. Одного из подростков госпитализировали в тяжёлом состоянии.
По этому делу уже был задержан ещё один человек из числа персонала рехаба.