Подмосковный врач Земскова назвала главный фактор риска инсульта

22 октября 2026, 21:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Гипертонию называют «тихим убийцей», так как она связана с риском развития сосудистых катастроф. Об этом предупредила врач-методист Домодедовской больницы Светлана Земскова в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечают 29 октября.





Медик напомнила жителям Подмосковья о важности контроля артериального давления.

«Артериальная гипертония – хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля. Даже если давление нормализовалось на фоне приёма препаратов, это не значит, что вы выздоровели. Лекарства лишь контролируют болезнь, но не устраняют её причину. Прекращение лечения без консультации врача почти всегда приводит к рецидиву гипертонии», – подчеркнула кандидат медицинских наук.

«Откажитесь от курения. Ограничьте потребление соли до пяти граммов в день – это примерно одна чайная ложка. Следите за весом. Уменьшение массы тела всего на килограмм снижает верхнее давление на один-два миллиметра ртутного столба. Найдите минимум 150 минут в неделю на физическую активностью, следите за сбалансированным питанием», – посоветовала врач.