Подмосковный врач Земскова назвала главный фактор риска инсульта
Гипертонию называют «тихим убийцей», так как она связана с риском развития сосудистых катастроф. Об этом предупредила врач-методист Домодедовской больницы Светлана Земскова в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечают 29 октября.
Медик напомнила жителям Подмосковья о важности контроля артериального давления.
«Артериальная гипертония – хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля. Даже если давление нормализовалось на фоне приёма препаратов, это не значит, что вы выздоровели. Лекарства лишь контролируют болезнь, но не устраняют её причину. Прекращение лечения без консультации врача почти всегда приводит к рецидиву гипертонии», – подчеркнула кандидат медицинских наук.Она добавила, что гипертония часто протекает бессимптомно, но в это время страдают так называемые «органы-мишени» – сердце, мозг, почки и сосуды. Именно высокое артериальное давление – один из главных факторов риска развития ишемического или геморрагического инсульта.
Земскова дала несколько простых рекомендаций по профилактике.
«Откажитесь от курения. Ограничьте потребление соли до пяти граммов в день – это примерно одна чайная ложка. Следите за весом. Уменьшение массы тела всего на килограмм снижает верхнее давление на один-два миллиметра ртутного столба. Найдите минимум 150 минут в неделю на физическую активностью, следите за сбалансированным питанием», – посоветовала врач.Светлана Земскова добавила, что гипертонию нельзя вылечить раз и навсегда, но можно контролировать, тем самым снижая риск развития инсульта.