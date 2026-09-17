Истринским семьям бесплатно передали 1200 пожарных извещателей
Семьям из муниципального округа Истра бесплатно передали очередные 1200 пожарных извещателей. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.
В округе продолжается работа по защите нуждающихся в особой поддержке. Это социально незащищённые слои населения – многодетные семьи, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении.
«Передача пожарных извещателей – часть системной социальной помощи, которая оказывается адресно и с учётом потребностей семьи. С начала года нуждающимся в поддержке безвозмездно передали 1200 автономных дымовых пожарных извещателей. Список адресов и категорий семей обновляют каждый квартал. Это позволяет оперативно реагировать на нужды жителей», – рассказали в аТам добавили, что очередную партию датчиков вручили детям в школах после выхода с каникул, а также по месту жительства.
Объём закупки датчиков на 2026 год превысил 3400 единиц. Сейчас идёт подготовка к следующему году.
В администрации обратили внимание на роль устройства в спасении жизней людей. В большинстве случаев при ночных пожарах люди гибнут не от огня, а из-за отравления угарным газом и продуктами горения. Во сне человек не чувствует запаха дыма и может не проснуться до потери сознания.
Автономный дымовой извещатель неприхотлив в эксплуатации и незаменим в критический момент. При обнаружении дыма он издаёт громкий звуковой сигнал, чтобы разбудить крепко спящего человека. Устройство дарит те критически важные минуты, которые позволяют успеть эвакуироваться и вызвать пожарных.