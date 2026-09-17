Истринским семьям бесплатно передали 1200 пожарных извещателей

17 сентября 2026, 19:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Истра

Семьям из муниципального округа Истра бесплатно передали очередные 1200 пожарных извещателей. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.





В округе продолжается работа по защите нуждающихся в особой поддержке. Это социально незащищённые слои населения – многодетные семьи, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении.