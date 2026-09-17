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Истринским семьям бесплатно передали 1200 пожарных извещателей

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Истра

Семьям из муниципального округа Истра бесплатно передали очередные 1200 пожарных извещателей. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.



В округе продолжается работа по защите нуждающихся в особой поддержке. Это социально незащищённые слои населения – многодетные семьи, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении.

«Передача пожарных извещателей – часть системной социальной помощи, которая оказывается адресно и с учётом потребностей семьи. С начала года нуждающимся в поддержке безвозмездно передали 1200 автономных дымовых пожарных извещателей. Список адресов и категорий семей обновляют каждый квартал. Это позволяет оперативно реагировать на нужды жителей», – рассказали в а


Там добавили, что очередную партию датчиков вручили детям в школах после выхода с каникул, а также по месту жительства.

Объём закупки датчиков на 2026 год превысил 3400 единиц. Сейчас идёт подготовка к следующему году.

В администрации обратили внимание на роль устройства в спасении жизней людей. В большинстве случаев при ночных пожарах люди гибнут не от огня, а из-за отравления угарным газом и продуктами горения. Во сне человек не чувствует запаха дыма и может не проснуться до потери сознания.

Автономный дымовой извещатель неприхотлив в эксплуатации и незаменим в критический момент. При обнаружении дыма он издаёт громкий звуковой сигнал, чтобы разбудить крепко спящего человека. Устройство дарит те критически важные минуты, которые позволяют успеть эвакуироваться и вызвать пожарных.
Лора Луганская

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