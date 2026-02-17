ИТ-специалисты Подмосковья сдали на донорской акции 20 литров крови
Донорскую акцию провела ИТ-компания «МАКСИМУМ» совместно с Московским областным центром крови. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
Участниками акции стали 50 человек, они сдали 20 литров крови. Донорами стали не только сотрудники компании, но и министерства, а также подведомственных ему учреждений: «Геоцифры», областного Центра информационно-коммуникационных технологий, Центра компетенций госуправления и Центра информационной безопасности региона.
Он добавил, что эта была уже третья донорская акция, и что число участников от раза к разу растёт.«Благодарю всех участников за активную гражданскую позицию и вклад в общее дело», — сказал директор компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.