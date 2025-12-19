Итоги 2025 года обсудили на заседании Общественного совета Мособлкомлеса

19 декабря 2025, 17:34

оригинал Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

В Комитете лесного хозяйства Московской области провели итоговое заседание Общественного совета. Участники встречи обсудили результаты работы за 2025 год и наметили планы на 2026. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета.