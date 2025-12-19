Итоги 2025 года обсудили на заседании Общественного совета Мособлкомлеса
В Комитете лесного хозяйства Московской области провели итоговое заседание Общественного совета. Участники встречи обсудили результаты работы за 2025 год и наметили планы на 2026. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета.
Члены совета рассмотрели ключевые результаты совместной работы с Мособлкомлесом и обозначили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия.
Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин поблагодарил представителей Общественного совета за активное участие в работе ведомства и за предложения, направленные на развитие сотрудничества с институтами гражданского общества.
В 2026 году Общественный совет продолжит работу с Комитетом лесного хозяйства Московской области уже в обновлённом составе. В центре внимания — вопросы эффективного ведения лесного хозяйства, реализация программы «Здоровый и чистый лес», а еще развитие движения школьных лесничеств.
Читайте также: