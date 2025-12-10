В собственность Балашихи передали теплосети для дальнейшего использования
Подмосковная Балашиха получила в собственность теплосети, чтобы дальше самостоятельно управлять ими и поддерживать их в рабочем состоянии. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Минимущества Московской области вместе с Минобороны России передали сети теплоснабжения протяжённостью 1756 метров, которые расположены на Балашихинском шоссе, 8 из федеральной собственности в муниципальную.
Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что такой шаг повышает эффективность управления инженерной инфраструктурой в регионе.
«Передача позволит местной администрации самостоятельно организовать проведение ремонтно-восстановительных работ и технического обслуживания тепловых сетей, обеспечивая бесперебойное предоставление коммунальных услуг жителям города», — прокомментировал министр.Сотрудничество федеральных и региональных властей помогает решать важные социальные задачи — от улучшения работы коммунальных систем до повышения качества жизни жителей Подмосковья.