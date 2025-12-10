В собственность Балашихи передали теплосети для дальнейшего использования

10 декабря 2025, 10:06

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

Подмосковная Балашиха получила в собственность теплосети, чтобы дальше самостоятельно управлять ими и поддерживать их в рабочем состоянии. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.





Минимущества Московской области вместе с Минобороны России передали сети теплоснабжения протяжённостью 1756 метров, которые расположены на Балашихинском шоссе, 8 из федеральной собственности в муниципальную.



Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что такой шаг повышает эффективность управления инженерной инфраструктурой в регионе.



«Передача позволит местной администрации самостоятельно организовать проведение ремонтно-восстановительных работ и технического обслуживания тепловых сетей, обеспечивая бесперебойное предоставление коммунальных услуг жителям города», — прокомментировал министр.