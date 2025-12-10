В лицее Подольска открыли фотомемориал героев Великой Отечественной войны

10 декабря 2025, 10:55

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Мемориал «Стена памяти. Стена героев» открыли в подольском лицее №26, он посвящён солдатам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





На стене разместили фотографии бойцов из семейных архивов лицеистов. Снимки собрали и подготовили сами ребята. В церемонии открытия приняли участие выпускник лицея, представитель военной комендатуры округа, младший сержант Игорь Чепелев и первый зампредседателя местного Совета депутатов Евгений Патрушев.





«Стена героев» — это не просто мемориальный объект, а живая связь между поколениями, дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и современным защитникам нашей страны. На ней увековечены имена наших земляков-героев, в том числе участников СВО. Такие проекты делают историю ближе и понятнее для подрастающего поколения», — сказал Евгений Патрушев.