В Пушкинском округе пожарные напомнили жителям о правилах зимней безопасности
В Мамонтовке провели профилактический рейд. Пожарные напомнили жителям о правилах безопасности в зимний период. Специалисты 339-й пожарно-спасательной части территориального управления № 5 ГКУ МО «Мособлпожспас» обошли частный сектор микрорайона и поговорили с владельцами домов. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.
Главная задача рейда — помочь людям избежать зимних возгораний. В это время года риск пожаров растёт: дома чаще включают обогреватели, активнее топят печи, а нагрузка на электросети существенно выше.
Начальник части Игорь Ткачев рассказал, что сотрудники посетили домовладения и напомнили хозяевам о безопасной эксплуатации печей, каминов, электрических и газовых приборов. Пожарные обратили внимание на состояние проводки и наличие автономных дымовых извещателей — устройств, которые могут заранее предупредить о дыме и начавшемся пожаре.
По словам Ткачева, специалисты также просили жителей не использовать самодельные обогреватели, не перегружать электросеть и регулярно проверять газовое оборудование. Всем домовладельцам передали памятки с рекомендациями и номерами экстренных служб.Соблюдение простых правил помогает снизить риск пожара, защитить жизнь, здоровье и имущество.
Читайте также: