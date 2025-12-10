В Пушкинском округе пожарные напомнили жителям о правилах зимней безопасности

10 декабря 2025, 10:45

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Мамонтовке провели профилактический рейд. Пожарные напомнили жителям о правилах безопасности в зимний период. Специалисты 339-й пожарно-спасательной части территориального управления № 5 ГКУ МО «Мособлпожспас» обошли частный сектор микрорайона и поговорили с владельцами домов. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.