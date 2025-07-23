Итоги ЕГЭ-2025 в Подмосковье показали рост интереса к естественным наукам

23 июля 2025, 18:48

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Единый госэкзамен на территории Подмосковья в этом году сдавали более 35 тыс. выпускников. Такие данные привели в пресс-службе Минобразования Московской области.







«Лучшие результаты продемонстрировали 669 выпускников, набравших 100 баллов. Среди них двое сдали три экзамена на максимальный результат, получив 300 баллов. Ещё 29 выпускников стали 200-балльниками. Показатели ЕГЭ-2025 отражают позитивную динамику подготовки учащихся и подтверждают высокое качество образования в Подмосковье», – отметили в министерстве.