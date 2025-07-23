Итоги ЕГЭ-2025 в Подмосковье показали рост интереса к естественным наукам
Единый госэкзамен на территории Подмосковья в этом году сдавали более 35 тыс. выпускников. Такие данные привели в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Лучшие результаты продемонстрировали 669 выпускников, набравших 100 баллов. Среди них двое сдали три экзамена на максимальный результат, получив 300 баллов. Ещё 29 выпускников стали 200-балльниками. Показатели ЕГЭ-2025 отражают позитивную динамику подготовки учащихся и подтверждают высокое качество образования в Подмосковье», – отметили в министерстве.Там добавили, что доля выбравших экзамены по естественно-научным предметам, профильной математике и информатике составила превысила 32,5%, превзойдя прошлогодние показатели (30,8%). Это говорит о повышении интереса школьников к математике.
Средние баллы по региону по большинству предметов превышают общероссийские показатели. Так, в этом году выросли результаты по химии, литературе, биологии, немецкому и испанскому языкам.
Фото: пресс-служба Минобразования МО