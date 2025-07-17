Подмосковные университеты в этом году закончили свыше 1,5 тыс. студентов
Обучение по программам высшего образования в этом году завершили более 1,5 тыс. студентов. 449 из них получили дипломы с отличием, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В подмосковных Государственном социально-гуманитарном университете и Государственном гуманитарно-технологическом университете прошли выпускные вечера. Большинство студентов училось по педагогическим направлениям.
«Выпускники вузов Подмосковья востребованы на рынке труда, что подтверждает недавно опубликованный Министерством труда России национальный рейтинг по трудоустройству выпускников. В рейтинг вошли данные о проценте их трудоустройства и уровне зарплаты. ГГТУ и ГСГУ заняли 11-е место среди педагогических вузов», – рассказали в пресс-службе.Вузы готовят кадры по всем направлениям педагогики – от русского языка и математики до логопедии и социальной педагогики. В университетах имеется есть современная инфраструктура – лаборатории, кампусы и исследовательские площадки.
Как напомнили в ведомстве, сейчас в Подмосковье идёт приёмная кампания. Поступающие могут подать документы в пять вузов по пяти направлениям в каждом. Университеты региона предоставляют бюджетные места, в том числе в рамках целевого обучения по договорам с будущими работодателями.