Подмосковные университеты в этом году закончили свыше 1,5 тыс. студентов

17 июля 2025, 21:11

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Обучение по программам высшего образования в этом году завершили более 1,5 тыс. студентов. 449 из них получили дипломы с отличием, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





В подмосковных Государственном социально-гуманитарном университете и Государственном гуманитарно-технологическом университете прошли выпускные вечера. Большинство студентов училось по педагогическим направлениям.

«Выпускники вузов Подмосковья востребованы на рынке труда, что подтверждает недавно опубликованный Министерством труда России национальный рейтинг по трудоустройству выпускников. В рейтинг вошли данные о проценте их трудоустройства и уровне зарплаты. ГГТУ и ГСГУ заняли 11-е место среди педагогических вузов», – рассказали в пресс-службе.