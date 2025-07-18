В приёмную комиссию колледжа «Подмосковье» подали уже более 5 тыс. заявлений

18 июля 2025, 19:38

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В колледж «Подмосковье» в ходе приёмной кампании к середине июля поступило более 5 тыс. заявлений от абитуриентов. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.







«Заявления подают из десятков регионов России. Помимо Подмосковья, интерес к обучению проявили жители Бурятии, Дагестана, Приморья, Ханты-Мансийского автономного округа, Волгоградской и Липецкой областей. Ежедневно в приёмную комиссию поступает более заявок», – рассказали в министерстве.