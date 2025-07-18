В приёмную комиссию колледжа «Подмосковье» подали уже более 5 тыс. заявлений
В колледж «Подмосковье» в ходе приёмной кампании к середине июля поступило более 5 тыс. заявлений от абитуриентов. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Заявления подают из десятков регионов России. Помимо Подмосковья, интерес к обучению проявили жители Бурятии, Дагестана, Приморья, Ханты-Мансийского автономного округа, Волгоградской и Липецкой областей. Ежедневно в приёмную комиссию поступает более заявок», – рассказали в министерстве.Как отметили в колледже, большинство абитуриентов подаёт документы через портал «Госуслуги».
Приём документов продлится до 15 августа. Подать заявление можно по адресам: Клин, ул. Овражная, д. 2А; Лобня, ул. Первая, д. 3; Химки, Берёзовая аллея, д. 1.
Всю актуальную информацию можно найти на сайте колледж во вкладке «Абитуриенту».