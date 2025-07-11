Итоги конкурса «Мисс Королёв» подведут 12 июля

11 июля 2025, 10:36

оригинал Фото: miss-korolev.ru

В Королёве проводится окружной конкурс красоты, финал состоится в субботу, 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.





В финал вышли пять девушек: Мария Новикова, Татьяна Соловьёва, Аделина Белова, Антонина Суслина и Софья Размолодина.





«Конкурс-фестиваль женской красоты и здоровья «Мисс Королёв» — это уникальная площадка, направленная на раскрытие внутреннего потенциала каждой участницы, подчеркивание её природной красоты, силы духа и гармонии тела», — заявляют организаторы фестиваля.