Итоги конкурса «Мисс Королёв» подведут 12 июля
В Королёве проводится окружной конкурс красоты, финал состоится в субботу, 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
В финал вышли пять девушек: Мария Новикова, Татьяна Соловьёва, Аделина Белова, Антонина Суслина и Софья Размолодина.
«Конкурс-фестиваль женской красоты и здоровья «Мисс Королёв» — это уникальная площадка, направленная на раскрытие внутреннего потенциала каждой участницы, подчеркивание её природной красоты, силы духа и гармонии тела», — заявляют организаторы фестиваля.В этом году конкурс проводится впервые после десятилетнего перерыва. Отбор участниц проводился в несколько этапов, включая онлайн-кастинг и очный кастинг. Финал будет проходить на городской концертной площадке DUPLEX. Попасть туда можно будет только по приглашениям. Однако вся информация будет размещаться на сайте и в соцсетях конкурса.