Актера Максима Виторгана назвали «дедом» под снимком с молодой возлюбленной
Максима Виторгана назвали «дедом» из-за совместной фотографии с Анной Коротковой. Негативные комментарии появились под постом его 35-летней избранницы.
На днях пара отметила годовщину отношений в Санкт-Петербурге, где были сделаны романтичные снимки. Одним из таких кадров женщина поделилась в своем Instagram*-аккаунте.
«Год назад с этим парнем пошла на первое свидание», — подписала она публикацию.Подписчики заметили, что 52-летний актер давно не «парень», а также напомнили о его многочисленных романах после развода с телеведущей Ксенией Собчак.
«Этот парень — дед уже. Этот парень мечется от одной к другой. Не устал? Вроде уже не мальчик. Да с ним кто только не ходил! Ни с одной не задержался надолго», — написал один из пользователей.Тогда возлюбленная артиста вступилась за него, назвав критиков «несчастными» и пожелав им испытать настоящую любовь. Сам же звезда фильма «О чем говорят мужчины» не стал отвечать хейтерам.
*Запрещен в РФ