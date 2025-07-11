Актера Максима Виторгана назвали «дедом» под снимком с молодой возлюбленной

11 июля 2025, 10:07

Анна Короткова и Максим Виторган (Фото: Инстаграм*/hugyourwhale)

Максима Виторгана назвали «дедом» из-за совместной фотографии с Анной Коротковой. Негативные комментарии появились под постом его 35-летней избранницы.





На днях пара отметила годовщину отношений в Санкт-Петербурге, где были сделаны романтичные снимки. Одним из таких кадров женщина поделилась в своем Instagram*-аккаунте.

«Год назад с этим парнем пошла на первое свидание», — подписала она публикацию.

«Этот парень — дед уже. Этот парень мечется от одной к другой. Не устал? Вроде уже не мальчик. Да с ним кто только не ходил! Ни с одной не задержался надолго», — написал один из пользователей.