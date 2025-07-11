Зепюр Брутян удивила поклонников новой прической

11 июля 2025, 08:18

Зепюр Брутян впервые за долгое время сменила имидж

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса Зепюр Брутян, известная своими роскошными естественными кудрями, решила изменить свой образ и выпрямила волосы.