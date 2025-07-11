Зепюр Брутян удивила поклонников новой прической
Актриса Зепюр Брутян, известная своими роскошными естественными кудрями, решила изменить свой образ и выпрямила волосы.
В своем личном блоге она поделилась результатом, сопроводив пост ироничной подписью: «Здесь могла бы быть реклама маски для волос».
Изменение прически вызвало бурную реакцию среди подписчиков. Многие из них начали просить актрису вернуть её натуральные кудри, которые стали её визитной карточкой. Фанаты отметили, что любят Зепюр в любом облике, однако пользователи, случайно попавшие на её страницу, не поверили, что кудри действительно её собственные.
Некоторые комментаторы даже сравнили новый образ Брутян с внешностью Агаты Муцениеце, бывшей супруги её мужа Павла Прилучного. Несмотря на разногласия среди поклонников, одно остается очевидным: Зепюр всегда привлекает внимание и остаётся в центре обсуждений.
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