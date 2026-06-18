Ивановская команда выиграла детский футбольный турнир «Кубок доброты»

18 июня 2026, 21:45

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В спортивном центре AIR ARENA в Красногорске прошёл IX детский футбольный турнир «Кубок доброты». Победила команда из Иванова, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





В турнире участвовали около 80 юных футболистов из восьми социальных учреждений Москвы, Московской и Ивановской областей. На поле вышли команды из Москвы, Иванова, Рузы, Подольска, Домодедова, Коломны, Щурова и Серпухова. Соревнования проводят среди воспитанников детдомов, социальных и реабилитационных центров, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Фото: пресс-служба Минспорта МО

Почётным гостем мероприятия стал спортсмен, актёр и общественно-политический деятель Александр Зарубин, известный как Саша Стоун. Он принял участие в церемонии награждения. Каждому юному спортсмену вручили рюкзак, а командам передали спортивный инвентарь.

«Для меня большая честь находиться здесь. Я и моя команда творим добро, и сегодня мы участвуем в «Кубке добра». Приятно видеть эмоции ребят, нас тепло встретили. С каждым пообщались, дали мотивацию. Такими мероприятиями мы показываем остальным, что спорт – это классно, здорово. Спорт объединяет, спорт – это здоровый образ жизни. Участвуйте, тренируйтесь, проводите время по-спортивному с близкими», – сказал Зарубин.