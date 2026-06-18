Представитель Подмосковья завоевал награды турнира по спортивному ориентированию
Павел Новиков из Химок выиграл серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине спортивное ориентирование. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходит в Башкортостане с 12 по 18 июня. В программе четыре дисциплины — кросс-классика, кросс-лонг, командные соревнования и общий старт.
«Павел Новиков занял второе место в дисциплине кросс-лонг. А бронзу получил в дисциплине кросс-классика», — говорится в сообщении.Всего в чемпионате принимают участие 50 сильнейших спортсменов из разных регионов страны. Победители и призёры получат шанс войти в национальную сборную и выступать на международных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что на в Истре состоялся ежегодный турнир по волейболу среди глухих.