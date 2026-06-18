Представитель Подмосковья завоевал награды турнира по спортивному ориентированию

18 июня 2026, 11:34

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Павел Новиков из Химок выиграл серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине спортивное ориентирование. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходит в Башкортостане с 12 по 18 июня. В программе четыре дисциплины — кросс-классика, кросс-лонг, командные соревнования и общий старт.





«Павел Новиков занял второе место в дисциплине кросс-лонг. А бронзу получил в дисциплине кросс-классика», — говорится в сообщении.