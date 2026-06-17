Стрелки из Подмосковья завоевали четыре медали на этапе Кубка России
Золотую, серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на этапе Кубка России по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Архангельске с 10 по 14 июня. В них приняли участие российские спортсмены и представители Беларуси.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся подмосковный дуэт Софьи Никулиной и Александра Костенко. Они показали лучший результат в дисциплине «пневматический пистолет — смешенная пара», — говорится в сообщении.Серебро команде Московской области принесла Елена Липа в дисциплине «пневматический пистолет — 60 выстрелов», а бронзовые награды взяли в парной стрельбе из пневматического пистолета Елена Липа и Даниил Полосухин и Софья Никулина и Александр Костенко.