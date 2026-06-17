Стрелки из Подмосковья завоевали четыре медали на этапе Кубка России

17 июня 2026, 14:53

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на этапе Кубка России по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Архангельске с 10 по 14 июня. В них приняли участие российские спортсмены и представители Беларуси.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся подмосковный дуэт Софьи Никулиной и Александра Костенко. Они показали лучший результат в дисциплине «пневматический пистолет — смешенная пара», — говорится в сообщении.