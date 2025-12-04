Росгвардейцы задержали в Пушкине мужчину с мефедроном
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, задержали сотрудники вневедомственной охраны в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
Подозрительного прохожего патруль заметил на Луговой улице. Увидев правоохранителей, мужчина резко ускорил шаг и попытался скрыться от росгвардейцев, но не успел.
«Мужчину задержали для выяснения обстоятельств. В ходе разговора с сотрудниками Росгвардии он признался, что у него при себе есть запрещённые вещества», — говорится в сообщении.Росгвардейцы вызвали полицию. Задержанный оказался 37-летним местным жителем. Приличном досмотре у него нашли в кармане свёрток с синтетическим наркотиком метилэфедроном общей массой 0,46 грамма.