В подмосковном Красноармейске стартовал капремонт Центра образования №1

05 декабря 2025, 10:38

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В здании Центра образования №1, расположенном на улице Академика Янгеля в городе Красноармейск Пушкинского округа, начался капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на Минстройкомплекса Московской области.





Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы.





«Здание было построено в 1961 году, его общая площадь составляет 819 квадратных метров. Завершить капитальный ремонт планируется до 1 сентября 2026 года», — цитируются в сообщении слова министра строительного комплекса региона Александра Туровского.