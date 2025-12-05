В подмосковном Красноармейске стартовал капремонт Центра образования №1
В здании Центра образования №1, расположенном на улице Академика Янгеля в городе Красноармейск Пушкинского округа, начался капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на Минстройкомплекса Московской области.
Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы.
«Здание было построено в 1961 году, его общая площадь составляет 819 квадратных метров. Завершить капитальный ремонт планируется до 1 сентября 2026 года», — цитируются в сообщении слова министра строительного комплекса региона Александра Туровского.В рамках капремонта в здании обновят фасад, входную группу и кровлю, заменят все инженерные сети, проведут отделку помещений, установят новую сантехнику, двери и окна, а также оборудование и мебель.