25 ноября 2026, 12:43

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали золотые и серебряные медали на первенстве Центрального федерального округа по баскетболу среди юношей до 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Соревнования проходили в спорткомплексе «Империал» в селе Покровское Одинцовского городского округа. Второе место на турнире заняла команда из Мытищ.

«В решающей стадии сыграли 12 сильнейших команд округа, разделённых на две группы. Воспитанники Училища олимпийского резерва №3 из Химок одержали победы во всех шести матчах турнира и заняли первое место. В финальном противостоянии команда УОР №3 встретилась с коллективом СШОР из Мытищ. Матч завершился со счётом 88:62 в пользу химчан», – рассказали в ведомстве.